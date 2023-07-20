Трое пострадали в ДТП в Сергиевском районе

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19 июля на территории региона зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

Одно из ДТП произошло в 14:50 час. в Сергиевском районе. 36-летняя женщина-водитель, находясь за рулем автомашины Lada Priora, двигалась по ул. Молодогвардейская в направлении ул. Степной п. Суходол. В пути следования на перекрестке неравнозначных дорог напротив д. № 40, не предоставила преимущество в движении автомобилю ВАЗ-2114 под управлением 19-летнего водителя, находящегося в состоянии опьянения. С места происшествия в медицинское учреждение доставлены оба водителя и 67-летняя женщина-пассажир автомашины Lada Priora, им назначено амбулаторное лечение.