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Тольяттинка переходила дорогу и попала под машину

25 июля 2023 12:52
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Тольяттинка переходила дорогу и попала под машину

Сегодня, 25 июля, в Тольятти в 11:06, водитель автомобиля Фольксваген Поло, двигаясь по Обводному шоссе,  допустил наезд на пешехода, женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получила множественные травмы, госпитализирована. Её данные уточняются.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП. Сейчас на месте дорожной аварии продолжают работать сотрудники органов внутренних дел. Устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего.

Теги: ДТП

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