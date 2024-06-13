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Тольяттинец оставил у себя машину, проданную жительнице Ростова-на-Дону

13 июня 2024 10:18
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Тольяттинец оставил у себя машину, проданную жительнице Ростова-на-Дону

Жительница Ростовской области приобрела себе иномарку у мужчины, который продавал «Hyunday Accent» от лица владельца транспортного средства. Продавец предоставил покупательнице все необходимые документы, а также справки о том, что автомобиль снят с регистрационного учета. Женщина заключила с мужчиной договор купли-продажи и оформила транспортное средство на себя.

После оформления женщиной автомобиля на себя и передачи ею денежных средств продавец должен был отдать полученную сумму бывшему владельцу, в чьи интересах он действовал. Но этого не случилось. Предыдущий владелец обратился в полицию и в рамках расследования уголовного дела транспортное средство было передано ему.

Женщина, купившая транспортное средство законно, обратилась в суд. Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение истребовать транспортное средство из незаконного владения бывшего собственника и передать его добросовестной покупательнице. Исполнительный лист поступил в отделение судебных приставов Центрального района г. Тольятти.

Сотрудники Службы возбудили соответствующее исполнительное производство. В отношении должника были вынесены постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей и постановление о временном ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Принятые судебными приставами меры побудили бывшего владельца вернуть автомобиль новой собственнице. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

Теги: Судебные приставы

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