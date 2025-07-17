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Тольяттинец обнаружил на базе по ремонту техники находится «бесхозное» имущество и увез его

17 июля 2025 11:50
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Тольяттинец обнаружил на базе по ремонту техники находится «бесхозное» имущество и увез его

Житель Автограда заметил, что в одном из поселков области, на базе по ремонту техники находится «бесхозное» имущество. Выяснив, что участок никем не охраняется, мужчина решил вывезти с территории участка дизельную электростанцию, двигатель от автомобиля МАЗ и другие находящиеся там ценные вещи.


Суд, рассмотрев материалы дела, назначил мужчине наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно и обязал его выплатить пострадавшему 240 тысяч рублей в счет возмещения причиненного кражей ущерба.
В отделении судебных приставов Автозаводского района № 2 г. Тольятти возбудили соответствующее исполнительное производство. В рамках него судебный пристав вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства должника и получаемые им доходы, а также об ограничении его в праве выезда за пределы Российской Федерации. Также за неисполнение судебного решения в срок для добровольного исполнения ему был начислен исполнительский сбор в размере 16 тысяч рублей.


Принятые сотрудником органа принудительного исполнения меры привели к полному погашению задолженности. Пострадавшему от преступления жителю Самарской области причиненный ущерб компенсирован.

Теги: Судебные приставы

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