Тольяттинец обнаружил на базе по ремонту техники находится «бесхозное» имущество и увез его

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Житель Автограда заметил, что в одном из поселков области, на базе по ремонту техники находится «бесхозное» имущество. Выяснив, что участок никем не охраняется, мужчина решил вывезти с территории участка дизельную электростанцию, двигатель от автомобиля МАЗ и другие находящиеся там ценные вещи.



Суд, рассмотрев материалы дела, назначил мужчине наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно и обязал его выплатить пострадавшему 240 тысяч рублей в счет возмещения причиненного кражей ущерба.

В отделении судебных приставов Автозаводского района № 2 г. Тольятти возбудили соответствующее исполнительное производство. В рамках него судебный пристав вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства должника и получаемые им доходы, а также об ограничении его в праве выезда за пределы Российской Федерации. Также за неисполнение судебного решения в срок для добровольного исполнения ему был начислен исполнительский сбор в размере 16 тысяч рублей.



Принятые сотрудником органа принудительного исполнения меры привели к полному погашению задолженности. Пострадавшему от преступления жителю Самарской области причиненный ущерб компенсирован.