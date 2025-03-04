Тольяттинец обманул женщину, которая хотела купить квартиру

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Житель г. Тольятти решил незаконно обогатиться, разместив в Интернете объявление о продаже квартиры с ложной информацией. Когда к нему обратилась потенциальная покупательница, мужчина сообщил, что за квартиру нужно внести задаток.

Женщина отдала риэлтору оговоренную сумму, однако как выясняла позже — квартиру уже продана другим людям. Обманутая покупательница обратилась в полицию.

В результате судебного процесса мужчина был признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы, а также обязал компенсировать потерпевшей причиненный ущерб.

Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти. С целью выяснения имущественного положения должника судебный пристав направил запросы в соответствующие органы и учреждения. Сотрудником органов принудительного исполнения было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах должника. Также должник был ограничен в пользовании специальным правом на управлении транспортным средством и в праве выезда за пределы страны.

В результате принятых судебным приставом мер ущерб, причиненный преступлением, с должника был взыскан в полном объеме.