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Сызранец выпил пива, по пути за закуской его задержали сотрудники ДПС

23 мая 2025 12:44
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Сызранец выпил пива, по пути за закуской его задержали сотрудники ДПС

В настоящее время на имущество обвиняемого – транспортное средство Hyundai Solaris наложен арест.

     В январе текущего года, в ночное время, находясь на маршруте патрулирования, в районе проспекта 50 лет Октября  в Сызрани, экипаж ДПС Отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Сызранское» остановил для проверки документов автомобиль Hyundai Solaris. На просьбу полицейских предъявить водительское удостоверение и документы на автомобиль, водитель пояснил, что документов при себе не имеет.

Инспекторы обратили внимание на резкий запах алкоголя и нарушения речи, что указывало на нахождение автолюбителя в состоянии алкогольного опьянения.  Мужчину отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что он ответил отказом. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.

    В ходе проверки выяснилось, что в августе 2023 года житель Сызрани 1998 года рождения по постановлению суда, признан виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и ему назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 18 месяцев с административным штрафом в размере 30 000 рублей. Срок привлечения к административной ответственности на момент нового правонарушения не истек. 

    Соответствующих выводов нарушитель дорожной безопасности не сделал и спустя некоторое время вновь сел за руль автомобиля пьяным. Мужчина признался  полицейским, что после ссоры с супругой выпил пива и решил съездить в ближайший магазин за закуской.  

  В настоящее время  уголовное дело с обвинительным заключением в отношении злостного нарушителя ПДД РФ направлено в суд для рассмотрения по существу. На имущество обвиняемого – транспортное средство Hyundai Solaris наложен арест.

Теги: БДД

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