Сызранец проигнорировал долг по налогам и чуть не лишился «КамАЗа»

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В Сызрани судебные приставы-исполнители арестовали у местного жителя «КамАЗ» за непогашение налоговой задолженности. В результате уклонения от уплаты долг мужчины составил почти 68 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов №1 г. Сызрани и Сызранского района Самарской области было возбуждено исполнительное производство в отношении местного жителя, проигнорировавшего необходимость оплаты долга по налогам. Сотрудником Службы неоднократно направлялись требования о необходимости погашения долга, однако никаких действий от должника не последовало. Он продолжал игнорировать требования и не являлся на прием к судебному приставу.

В рамках совместного рейда с ГИБДД на дороге была замечена грузовая машина, принадлежащая должнику. Транспортное средство было остановлено. Сотрудники службы судебных приставов составили акт описи и ареста принадлежащего должнику «КамАЗа». Мужчине разъяснили, что в случае непогашения долга, его грузовик передадут на реализацию, а вырученные денежные средства пойдут в счет погашения задолженности.

Не желая расставаться с автотранспортным средством, должник полностью погасил задолженность по налогам и исполнительскому сбору, вынесенный ранее за неисполнение требований исполнительного документы.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.