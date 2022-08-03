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Судебные приставы взыскали с преступника в пользу 87-летней жительницы Самары 143 тысячи рублей

3 августа 2022 10:41
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Судебные приставы взыскали с преступника в пользу 87-летней жительницы Самары 143 тысячи рублей

 

 Пожилая жительница г. Самары пустила в квартиру молодого человека, представившегося работником социальной службы. Мужчина попросил у пенсионерки документы, необходимые для оформления дополнительных социальных выплат, и пока женщина была отвлечена поиском, украл из ее сумки банковскую карту, а также похитил конверт с пин-кодом. Позже мужчина перевел имеющиеся на карте денежные средства на другой расчетный счет. Суд, рассмотрев материалы дела, назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, а также обязал возместить потерпевшей причиненный ущерб.  

    В Межрайонном отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам и розыску в отношении осужденного было возбуждено исполнительное производство о взыскании в пользу пенсионерки 143 тысяч рублей. Должника предупредили, что в случае неоплаты долга к нему могут быть применены меры принудительного взыскания. Также в отношении мужчины были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 19 тысяч рублей и об обращении взыскания на заработную плату, а также запрет на регистрационные действия в отношение его автомобиля.

    Принятые судебным приставом-исполнителем меры привели к тому, что задолженность в 143 тысячи рублей была полностью погашена. Денежные средства были возвращены пенсионерке. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. 

 

Теги: Судебные приставы

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