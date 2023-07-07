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Судебные приставы Тольятти разрешили спор бывших супругов

7 июля 2023 10:23
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Судебные приставы Тольятти разрешили спор бывших супругов

После ограничения в праве выезда за пределы Российской Федерации экс-супруга передала кухонный гарнитур, холодильник, посудомоечную машину и другие вещи бывшему мужу. Общая стоимость переданного имущества составила свыше 400 тысяч рублей.

Бывшей семейной паре из Ставропольского района Самарской области после развода не удалось мирно договориться о разделе имущества. Бывшая жена не желала отдавать мужчине ничего из техники и мебели, из-за чего последнему пришлось обратиться в суд. Рассмотрев предоставленные доказательства, служители Фемиды обязали женщину передать экс-возлюбленному купленные им кухонный гарнитур, стол, холодильник, посудомоечную машину, духовой шкаф, варочную панель, стиральную машину и шкаф-купе.

Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Центрального района г. Тольятти. Сотрудник Службы предупредил должницу о возбужденном исполнительном производстве, а также разъяснил последствия неисполнения решения суда. В установленный судебным приставом-исполнителем срок требование исполнено не было, тогда в отношении должницы было вынесено постановление о временном ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации.

После применения данной меры женщина сразу же передала обозначенное в судебном решении имущество, после чего судебный пристав окончил исполнительное производство.

Теги: Судебные приставы

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