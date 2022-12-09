Судебные приставы Самары конфисковали 18 тонн похищенного топлива

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Группа жителей областной столицы промышляла тем, что похищала дизельное топливо и бензин. В рамках уголовного дела нефтепродукты были конфискованы. Судебные приставы передали топливо в Росимущество.

Осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, местные жители совершали тайное хищение топлива из нефтепродуктопровода. Всего за время своей незаконной деятельности ими было похищено свыше 18 тысяч килограмм дизельного топлива и бензина.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчин виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Помимо назначения наказания в виде лишения свободы суд также постановил изъять у преступников похищенные нефтепродукты.

Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Советского района г. Самары. В рамках исполнительного производства сотрудники Службы передали конфискованное топливо в Росимущество для дальнейшего распоряжения.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.