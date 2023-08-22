Судебные приставы добились восстановления несущей стены в самарской квартире

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Жительница г. Самары, получив по договору социального найма в бессрочное владение жилое помещение, решила устроить в нем перепланировку. Без согласования с районной администрацией женщина самовольно пробила новый дверной проем. Однако стена, в которой владелица квартиры решила установить вход, оказалась несущей. Администрация городского района обратилась в суд, с целью побудить хозяйку жилого помещения вернуть его в прежний вид.

Суд принял решение обязать женщину заложить вновь устроенный дверной проем и восстановить ранее существующий. На основании исполнительного листа в отношении хозяйки квартиры в отделении судебных приставов Красноглинского района г. Самары возбудили исполнительные производства.

Несмотря на то, что должница знала о решении суда, исполнять его она не спешила. Судебный пристав в рамках исполнительного производства вынес в отношении женщины постановление о взыскании исполнительского сбора и назначил срок для восстановления целостности несущей стены.

В результате принятых сотрудником Службы мер должница привела жилое помещение в надлежащий вид: самовольно прорубленный в несущей стене дверной проем заложен, а прежний проход восстановлен.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.