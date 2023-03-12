Сотрудница банка из Тольятти предотвратила потерю ста тысяч рублей у местного жителя

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2 февраля текущего года на телефон 47 –летнего местного жителя поступил звонок от якобы сотрудника банка. Неизвестный сообщил мужчине, что мошенники хотят оформить на него кредит, и с целью сохранности денежных средств мужчине было предложено взять деньги в банке в сумме 100000 рублей. Мошенники уверяли мужчину, что деньги будут размещены в сейфовой ячейке банка, до тех пор, пока мошенники не будут задержаны.

Доверчивый житель Тольятти пришел в ближайший отдел банка и, действуя по инструкции мошенников, попытался оформить кредит. Сотрудница офиса – Ольга Петровна стала расспрашивать мужчину, для чего ему срочно нужна такая сумма, и, увидев, что он взволнован, на контакт не идет, постоянно ведет разговоры по телефону сразу же поняла, что местного жителя хотят обмануть мошенники.

Ольга Петровна, действуя в соответствии с алгоритмом, разработанным и доведенным до сведения всех работников банка сотрудниками полиции, приостановила операции клиента для дополнительной проверки, и сообщила об инциденте в полицию. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к противоправному деянию.

Активная гражданская позиция и грамотные действия сотрудницы банка позволили предотвратить хищение крупной денежной суммы у жителя города.

В торжественной обстановке начальник Управления МВД России по г. Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов и председатель Общественного совета при территориальном ОВД Владимир Гусев вручили Ольге Петровне Поклоновой благодарственное письмо.

Полковник полиции отметил, что мошенничество – профилактируемый вид преступлений, их можно не допустить, если следовать простым правилам, главное из которых – сотрудникам банка быть внимательными при работе с клиентами, а нам всем быть бдительными и не идти на поводу у мошенников. Хейрулла Мирзоевич в очередной раз напомнил: сотрудники банка никогда не звонят клиентам с предложениями перевести деньги с одного счета на другой и не спрашивают пин-коды карт.

«Аферисты активно используют методы психологического воздействия, играя на человеческих эмоциях и чувствах. Если вам звонят неизвестные и представляются сотрудником финансовой организации, правоохранительных органов или какого-то государственного органа, немедленно прервите разговор, под каким бы предлогом они ни звонили. При возникновении сомнений самостоятельно позвоните в свой банк по телефону, указанному на обратной стороне карты или на официальном сайте банка. Обратиться в полицию, придя в ближайшее отделение, либо позвонив по телефону 102, необходимо также в случае, если вы все же пострадали от действий злоумышленников, – подчеркнул председатель Общественного совета при Управлении МВД России по г. Тольятти Владимир Геннадьевич Гусев. - Стало доброй традицией отмечать жителей Тольятти за активную гражданскую позицию и профессионализм. Только вместе мы сможем защитить наших уважаемых горожан от мошенников».