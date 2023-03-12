Я нашел ошибку
Главные новости:
М-5 "Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск" с 865 км  по 944+500 км.
В Самарской области временно ограничено движение на участке трассы М-5
В России создадут портал со сценариями изменений климата
В России создадут портал со сценариями изменений климата
Несколько магнитных бурь ударят по Самарской области с 13 по 20 марта
Несколько магнитных бурь ударят по Самарской области с 13 по 20 марта
На «РКЦ Прогресс» прокомментировали сообщения о массовых сокращениях сотрудников
На «РКЦ Прогресс» прокомментировали сообщения о массовых сокращениях сотрудников
В Самарской области в ДТП пострадали четыре человека
В Самарской области в ДТП пострадали четыре человека
В Тольятти сотрудники ППС задержали подозреваемого в краже велосипеда
В Тольятти сотрудники ППС задержали подозреваемого в краже велосипеда
В Самаре иномарка врезалась в дерево
В Самаре иномарка врезалась в дерево
Сотрудница банка из Тольятти предотвратила потерю ста тысяч рублей у местного жителя
Сотрудница банка из Тольятти предотвратила потерю ста тысяч рублей у местного жителя
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.94
0.04
EUR 80.4
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента в Самарской области
В Пестравке на льду реки Большой Иргиз прошли межрайонные соревнования по подлёдному лову рыбы
Александр Лифанов из Самарской области победил в первом этапе международного турнира по современному пятиборью
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Сотрудница банка из Тольятти предотвратила потерю ста тысяч рублей у местного жителя

12 марта 2023 12:19
119
Сотрудница банка из Тольятти предотвратила потерю ста тысяч рублей у местного жителя

2  февраля текущего  года на телефон 47 –летнего местного жителя  поступил звонок  от якобы сотрудника банка. Неизвестный  сообщил мужчине, что мошенники хотят  оформить  на него  кредит, и с целью сохранности денежных средств  мужчине  было предложено  взять деньги в  банке в сумме 100000 рублей. Мошенники  уверяли мужчину, что деньги будут  размещены  в  сейфовой   ячейке банка, до тех пор, пока мошенники не будут  задержаны. 

Доверчивый житель Тольятти пришел в ближайший  отдел банка  и, действуя по инструкции мошенников, попытался оформить кредит. Сотрудница офиса – Ольга Петровна стала расспрашивать мужчину, для чего ему срочно нужна такая сумма, и,  увидев, что он взволнован, на  контакт не идет,  постоянно ведет разговоры по телефону сразу же поняла, что местного жителя хотят обмануть мошенники.

Ольга Петровна, действуя в соответствии с алгоритмом,   разработанным и доведенным до сведения всех работников банка сотрудниками полиции, приостановила операции  клиента  для дополнительной проверки, и сообщила об инциденте в полицию. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к противоправному деянию.

Активная гражданская позиция и грамотные действия сотрудницы банка позволили предотвратить хищение крупной денежной суммы  у жителя города.

В торжественной обстановке начальник Управления МВД России по г. Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов и председатель Общественного совета при территориальном ОВД Владимир Гусев вручили  Ольге Петровне Поклоновой  благодарственное письмо.

Полковник полиции отметил, что мошенничество – профилактируемый вид преступлений, их можно не допустить, если следовать простым правилам, главное из которых – сотрудникам банка быть внимательными при работе с клиентами, а нам всем быть бдительными и не идти на поводу у мошенников. Хейрулла Мирзоевич в очередной раз напомнил: сотрудники банка никогда не звонят клиентам с предложениями перевести деньги с одного счета на другой и не спрашивают пин-коды карт.

 «Аферисты активно используют методы психологического воздействия, играя на человеческих эмоциях и чувствах. Если вам звонят неизвестные и представляются сотрудником финансовой организации, правоохранительных органов или какого-то государственного органа, немедленно прервите разговор, под каким бы предлогом они ни звонили. При возникновении сомнений самостоятельно позвоните в свой банк по телефону, указанному на обратной стороне карты или на официальном сайте банка. Обратиться в полицию, придя в ближайшее отделение, либо позвонив по телефону 102, необходимо также в случае, если вы все же пострадали от действий злоумышленников, – подчеркнул председатель  Общественного совета при Управлении МВД России по г. Тольятти Владимир Геннадьевич Гусев. - Стало доброй традицией отмечать жителей Тольятти за активную гражданскую позицию и профессионализм. Только вместе мы сможем защитить наших уважаемых горожан от мошенников».

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарчанка поверила мошеннику и отдала ему более 2 млн рублей
09 марта 2023, 10:56
Самарчанка поверила мошеннику и отдала ему более 2 млн рублей
Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи.  Криминал
495
Тольяттинка, поверив злоумышленникам, перевела им 1,3 млн рублей
07 марта 2023, 13:48
Тольяттинка, поверив злоумышленникам, перевела им 1,3 млн рублей
При поступлении подобных звонков следует прервать разговор. Криминал
638
Машинист электропоезда в Самарской области перевел мошенникам более 1 миллиона рублей
06 марта 2023, 09:59
Машинист электропоезда в Самарской области перевел мошенникам более 1 миллиона рублей
Вскоре мужчина понял, что стала жертвой мошенников и сообщил о произошедшем в полицию. Криминал
661
В центре внимания
В Самаре и Самарской области сегодня ожидается гололед
12 марта 2023  11:54
В Самаре и Самарской области сегодня ожидается гололед
172
Жителей Самарской области предупреждают о сильном тумане
10 марта 2023  10:28
Жителей Самарской области предупреждают о сильном тумане
587
Самарский зоопарк объявляет конкурс на «Лучший скворечник – 2023»
9 марта 2023  13:33
Самарский зоопарк объявляет конкурс на «Лучший скворечник – 2023»
625
Сегодня самарцам ответят на самые актуальные вопросы по Карте жителя Самарской области
9 марта 2023  11:15
Сегодня самарцам ответят на самые актуальные вопросы по Карте жителя Самарской области
603
Дмитрий Азаров в Международный женский день обратился к жительницам Самарской области
8 марта 2023  08:00
Дмитрий Азаров в Международный женский день обратился к жительницам Самарской области
901
Весь список