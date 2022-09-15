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Сотрудник самарского университета перевел мошенникам больше 2 миллионов

15 сентября 2022 10:28
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Сотрудник самарского университета перевел мошенникам больше 2 миллионов

Будьте бдительны! Не ведитесь на уловки телефонных мошенников!

Так, сотруднику одного из университетов города 1974 года рождения, проживающему в Самаре поступил звонок от неизвестного. Мужчина представился сотрудником безопасности банка и пояснил, что со счета самарца мошенники хотят похитить денежные средства, и для того, чтобы их сберечь, нужно перечислить на безопасный счет. Доверившись незнакомцу, житель областного центра перечислил на указанный незнакомцем счет 2 миллиона 230 тысяч рублей.  После этого «сотрудник банка» перестал выходить на связь, а мужчина поспешил обратиться в ближайший отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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