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Сотня штрафов у тольяттинской компании превратилась в миллионный долг

19 декабря 2022 12:04
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Сотня штрафов у тольяттинской компании превратилась в миллионный долг

За одной из строительных компаний г. Тольятти числилось 164 неоплаченных штрафов ГИБДД на общую сумму 137 тысяч рублей. Своевременно оплатить долг и избежать дополнительных финансовых затрат у организации не вышло – ответственному лицу пришлось оплатить и исполнительский сбор, который составил 1,2 миллиона рублей.

В Межрайонное отделение  судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Тольятти поступили  исполнительные документы о взыскании многочисленных штрафов ГИБДД со строительной компании. Нарушения ПДД совершены водителями автотранспортных средств, принадлежащих организации. Судебный пристав-исполнитель уведомил руководство компании о возбужденных исполнительных производствах и предупредил о мерах принудительного взыскания в случае неуплаты долга в добровольный срок. Руководство предприятия проигнорировало требования сотрудника Службы и всячески уклонялось от исполнения обязательств.

В рамках исполнительных производств судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств компании, а также постановления о взыскании исполнительского сбора. Так как минимальная сумма сбора для должников-организаций составляет 10 тысяч рублей, сумма долга компании составила 1,3 миллиона рублей. Так несвоевременная оплата задолженности повлекла за собой крупные непредвиденные расходы.

Должник, чтобы и дальше не усугубить ситуацию, погасил задолженность в полном объеме. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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