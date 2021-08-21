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СМИ: гражданин РФ приплыл с острова Кунашир в Японию и попросил убежище 

21 августа 2021 12:48
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Посольство РФ в Японии выясняет обстоятельства о россиянине, якобы попросившем убежища.

Российское посольство в Японии выясняет обстоятельства вокруг гражданина РФ, который, по информации местных СМИ, якобы попросил политического убежища у японских властей, передает ТАСС.

"В связи с появившейся в японских СМИ информацией об обратившемся к местным властям российском гражданине, который якобы попросил политического убежища, сообщаем, что посольство России в Японии и генконсульство России в Саппоро находятся в тесном контакте с японскими компетентными органами на предмет выяснения соответствующих обстоятельств", - подчеркивается в заявлении, размещенном в субботу на странице диппредставительства в Facebook.

Ранее агентство Kyodo сообщило со ссылкой на японские правительственные источники, что неназванный гражданин РФ приплыл с острова Кунашир на остров Хоккайдо на севере Японии для подачи прошения о предоставлении убежища. Он был передан работникам миграционного бюро города Саппоро, которые должны будут либо выдать ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать на родину. Сведений о том, как именно россиянин смог добраться до территории Японии, не приводится. Расстояние между Кунаширом и Хоккайдо составляет около 20 км.

 

Фото из открытых источников

 

Теги: приплыл россиянин Япония

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