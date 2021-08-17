В Японии скончался известный как «отец судоку» Маки Кадзи

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В Японии скончался бывший глава издательства Nikoli Маки Кадзи, который считался «отцом судоку», передают "Известия".

«Господин Кадзи был известен как «отец судоку» и почитаем любителями головоломок по всему миру», — говорится в сообщении пресс-службы издательства Nikoli.

В компании также поблагодарили всех поклонников головоломок.

Кадзи покинул пост президента компании в июле 2021 года по состоянию здоровья, пишет сайт kp.ru. Умер он 10 августа в возрасте 69 лет в своем доме в Токио от холангиокарциномы — рака желчных протоков, пишет НСН.

Японское издательство Nikoli в 1980-х годах начало публиковать числовые головоломки на страницах своего журнала, впоследствии это принесло компании мировую известность, отмечает телеканал «360».

Фото: Instagram/"Известия"