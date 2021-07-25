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Японская компания начала испытывать на людях таблетки от коронавируса

25 июля 2021 16:11
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Таблетки, которые следует принимать один раз в день, в теории должны нейтрализовать вирус за пять дней.

Японская компания "Сионоги" (Shionogi & Co) начала испытывать на людях таблетки от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

По словам исполнительного директора "Сионоги" Исао Тешироги, таблетки, которые следует принимать один раз в день, в теории должны нейтрализовать вирус за пять дней. Препарат подавляет активность протеазы - фермента, с помощью которого вирус копирует себя внутри человеческих клеток.

Тешироги отметил, что компания планирует привлечь к испытаниям в Японии от 50 до 100 здоровых людей. Ожидается, что позднее в этом году "Сионоги" начнет плацебо-контролируемую фазу испытаний.

Согласно изданию, испытания, скорее всего, продлятся до следующего года.

На данный момент неизвестно, смогут ли тестируемые лекарства уберечь пациентов от осложнений и помочь им избежать госпитализации.

 

Фото:  соцсети

Теги: испытания таблетки от коронавируса Япония

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