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Япония ужесточит правила въезда для участников Олимпиады из шести стран

27 июня 2021 10:15
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Япония ужесточит правила въезда для участников Олимпиады из шести стран

Организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио планируют ужесточить правила въезда в страну для ряда атлетов с 1 июля. Об этом в воскресенье, 27 июня, сообщает газета «Иомиури».

Уточняется, что это коснется спортсменов и их сопровождающих из 6 стран: Индии, Мальдив, Шри-Ланки, Афганистана, Пакистана и Непала. Решение связано с распространением варианта «дельта» коронавируса.

Согласно новым требованиям, по прибытии в Японию указанных лиц обяжут ежедневно в течение недели до полета и в течение трех дней после прилета сдавать ПЦР-тест на COVID-19.

Кроме этого, в течение указанного периода атлетам запретят контакты с другими гражданами, помимо спортсменов из национальных команд своих государств и тренеров.

Индийскую мутацию коронавируса «Дельта» обнаружили в марте в индийском штате Махараштра. 25 июня научный сотрудник Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзыцзянь сообщил, что мутировавший штамм «Дельта» может оказаться доминирующим на следующей стадии эпидемии во многих странах и регионах по всему миру.

21 июня президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что более 80% жителей Олимпийской деревни в Токио пройдут вакцинацию против коронавируса. Он также добавил, что привиты будут от 70 до 80% представителей СМИ, которые будут освещать соревнования.

В тот же день организаторы Олимпийских игр – 2020 установили лимит в 10 тыс. японских зрителей и не более 50% заполняемости спортивных объектов. При этом зрителей могут не допустить на стадионы из-за режима ЧС, введенного в связи с эпидемиологической ситуацией, пишут "Известия".

Фото: REUTERS/Issei Kato

Теги: коронавирус Олимпийские игры Япония

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