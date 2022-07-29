Смертельное ДТП в Ставропольском районе: оба автомобиля в кюветах

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28 июля на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 5 человека и 3 погибло.

Одно из ДТП произошло в 18:05 в Ставропольском районе. 36-летняя женщина-водитель (с июля 2021 г к административной ответственности за нарушения ПДД привлекалась 13 раз), управляя автомобилем BMW X4, двигалась по автодороге «Тольятти - Хрящевка» со стороны г. Тольятти в направлении с. Хрящевка. В пути следования, на 21 км 050 метров, нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справилась с рулевым управлением, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения (на данном участке выезд разрешен), и допустила столкновение с автомобилем «Ваз-219010» под управлением 54-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. После столкновения автомобиль «BMW X4» съехал в левый кювет, а «Ваз-219010» съехал в правый кювет по ходу своего движения. От полученных травм водитель транспортного средства «Ваз-219010» скончался на месте ДТП. С места происшествия в медицинское учреждение госпитализированы два пассажира автомобиля «Ваз-219010»: 45-летний мужчина и 6-летний мальчик. Мужчина находится в реанимации. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Водителю автомашины «BMW X4» оказана медицинская помощь на месте происшествия.