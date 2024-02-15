Шенталинские пожарные-спасатели выезжали на ДТП с участием нефтевоза

112

14 февраля 2024 года в 10 часов 47 минут по системе -112 на пункт связи пожарно-спасательной части № 131 муниципального района Шенталинский государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение по системе-112 о том, что на 38 километре автодороги «Урал - Исаклы - Шентала» произошло дорожно-транспортное происшествие.

Оперативно на место вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 131 в количестве 5 человека на пожарной автоцистерне. Также к месту происшествия были вызваны бригада медицинской скорой помощи и сотрудники ГИБДД района. По прибытии было установлено, что на 38 километре автомобильной дороги «Урал – Исаклы – Шентала» произошел съезд с автодороги с последующим опрокидыванием грузового автомобиля Mercedes, перевозящего сырую нефть. К счастью, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал, и не произошло разлива нефтепродуктов. Пожарные-спасатели провели оценку обстановки, сбор информации, осуществляли дежурство на месте происшествия. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"