Сегодня утром в Сергиевском районе перевернулся КАМАЗ

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Пожарные-спасатели пожарно-спасательного отряда № 40 противопожарной службы Самарской области работали на месте происшествия.



7 июня в 8 часов 40 минут на пульт связи поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 1 111 км трассы М-5. На место вызова был направлен пожарный расчет пожарно-спасательной части № 109 пожарно-спасательного отряда № 40 в количестве 3 человек личного состава. К месту происшествия также были направлены бригада медицинской скорой помощи и экипаж ОГИБДД. По прибытии к месту вызова было установлено, что произошло опрокидывание автомобиля КамАЗ. Водитель госпитализирован в Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Сергиевская центральная районная больница». Наши пожарные-спасатели противопожарной службы Самарской области провели аварийно-спасательные работы: отключение аккумуляторной батареи, сбор информации.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"