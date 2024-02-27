Самарцу пришлось заплатить за кражи в магазинах

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Мужчина, совершивший кражу продуктов и напитков в нескольких супермаркетах, оплатил уголовный штраф в тот же день, когда узнал о возбужденном исполнительном производстве. Убедили погасить долг судебные приставы Советского района г. Самары.

Житель г. Самары совершил несколько хищений в соседнем регионе. Находясь в другом городе, мужчина, предполагая, что его личность не удастся установить, совершил кражу продуктов и напитков в нескольких крупных торговых точках. Его незаконная деятельность была быстро пресечена. Суд признал гражданина виновным в совершении преступления по

ст. 158 УК РФ «Кража». Исполнительный лист о взыскании с самарчанина уголовного штрафа в размере 15 тысяч рублей поступил на исполнение в отделение судебных приставов Советского района г. Самары.

Судебный пристав-исполнитель направил должнику уведомление о возбуждении исполнительного производства через портал Госуслуг. Мужчина, не желая «примерять статус» злостного должника, сразу же оплатил уголовный штраф.

Исполнительное производство окончили фактическим исполнением.