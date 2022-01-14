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Самарский квартирный вор оставил паспорт на месте преступления

14 января 2022 14:00
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Самарский квартирный вор оставил паспорт на месте преступления

Прокуратурой Железнодорожного района г. Самары поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Мужчина через 2 дня после освобождения из исправительной колонии вновь совершил преступление и оказался на скамье подсудимых.

В ходе судебного следствия установлено, мужчина через окно проник в квартиру, откуда похитил золотые украшения, причинив их владелице материальный ущерб в крупном размере. При этом преступления, покидая жилище, преступник оставил возле окна свой паспорт и был задержан правоохранителями уже на следующий день.

Железнодорожный районный суд г. Самары с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Теги: Уголовное дело

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