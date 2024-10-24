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Самарчанка соорудила короб, препятствующий доступу к стояку канализации

24 октября 2024 09:48
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Самарчанка соорудила короб, препятствующий доступу к стояку канализации

Жительница многоквартирного дома в Кировском районе г. Самары сообщила в управляющую компанию о прорыве стояка канализации. Во время выхода на место аварии дежурный слесарь установил, что трубы спрятаны под неразборным коробом. Сквозь небольшие отверстия специалист смог зафиксировать, что стояк канализации действительно протекает. При этом произвести его ремонт из-за короба было не возможно.

На требование убрать мешающую произведению ремонта конструкцию, собственница квартиры ответила отказом. Убедить ее в необходимости демонтажа короба управляющей компании не удалось. В результате организация обратилась в суд. Требования истца о демонтаже короба, скрывающего стояк канализации, было удовлетворено.

Исполнительные листы в отношении собственницы поступил в отделение судебных приставов Кировского района г. Самары. Судебный пристав-исполнитель  установил срок для добровольного исполнения решения суда, разъяснил меры, применяемые в случае игнорирования требований сотрудника. Однако должница продолжала упорствовать.

За неисполнение решения суда сотрудник Службы вынес в отношении собственницы квартиры постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. После этого должница короб демонтировала и предоставила управляющей компании доступ к канализационному стояку, проходящей через ее квартиру, для проведения аварийных работ и устранения утечки.

Теги: Судебные приставы

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