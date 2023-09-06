С начала года из Самарской области препровожден за пределы России 601 нелегальный мигрант

185

Нарушившие законодательство Российской Федерации мигранты отправляются на родину. Только за минувшую неделю домой поехали 32 гражданина из бывших союзных республик.

В последнюю неделю лета судебные приставы выдворили за пределы России порядка 32 жителей стран СНГ. Все они нарушили миграционное законодательство Российской Федерации, что и стало причиной привлечения их к административной ответственности и отправки обратно на родину. Теперь, согласно действующему закону, вернуться в Россию они не смогут ближайшие 5 лет.

Всего с начала 2023 года сотрудниками Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области препровожден за пределы России 601 гражданин из различных стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. При этом большая часть иностранцев отправлена домой за свой счет.