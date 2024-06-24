С 21 по 23 июня в Самарской области выявлено 85 водителей в состоянии опьянения

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С 21 по 23 июня сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 85 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

За период рейда сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 85 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Кроме того, сотрудники полиции выявили более 200 водителей, которые проигнорировали использование ремней безопасности. Под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции оказались и иные правонарушения: за нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечены 223 водителя. Несмотря на выписанные требования, 7 водителей не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 42 нарушителя правил перевозки детей, сотрудниками ГИБДД они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 33 правонарушителя со стороны водителей и 48 со стороны пешеходов.

В ходе проведения рейдов было выявлено 35 нарушений правил дорожного движения мотоциклистами.

Подобные широкомасштабные мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены.