С 12 по 14 июля  сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 63 пьяных водителя

Я нашел ошибку
Главные новости:
За каждую сданную тару пользователям устройств начисляются бонусы.
Более 78 тысяч бутылок и банок собрали фандоматы вокзальных комплексов Куйбышевской магистрали
Во время пьяной ссоры она нанесла своему 55-летнему сожителю несколько ударов колюще-режущим предметом.
Жительница Нефтегорска предстанет перед судом за убийство своего сожителя
Энергетики призывают жителей областной столицы соблюдать обязательные правила безопасности.
«Т Плюс» отремонтирует тепловые сети от Привокзальной отопительной котельной
Ремонт проспекта Кирова в этом году проходит в границах улиц Молодёжной и Ново-Садовой.
На проспекте Кирова идет подготовка к укладке верхнего слоя покрытия
Всего помощь получили около 140 пациентов.
«Забота рядом»: врачи областных медучреждений проконсультировали жителей Нефтегорского района
Благодаря проекту только в прошлом году в Самарской области прошли профессиональное обучение более 6 тысяч жителей.
Нацпроект «Демография» помогает приобрести новые профессиональные компетенции
Таким образом, будет решен вопрос автоматической фиксации правонарушений и поиска владельцев СИМ.
Владельцев электросамокатов обяжут устанавливать госномер и радиомаяк для отслеживания местоположения
Всего в Самарской области участие в программе приняли 55 компаний, выпускниками стали 268 управленцев.
Самарская компания-лидер в отрасли производства сельхозтехники поделилась результатами участия в нацпроекте «Производительность труда»
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.74
-0.25
EUR 95.76
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском музее Рязанова пройдет третья встреча интерактивной программы «Сказочный июль»
13 июля во дворе Музея Модерна пройдет «Страшный фестиваль»
Глава региона провел еженедельный прием граждан.
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

С 12 по 14 июля  сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 63 пьяных водителя

15 июля 2024 13:45
182
С 12 по 14 июля  сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 63 пьяных водителя

С 12 по 14 июля  сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 63 водителя за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

За период рейда сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 63 водителя за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Кроме того, сотрудники полиции выявили более 150 водителей, которые проигнорировали использование ремней безопасности. Под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции оказались и иные правонарушения: за нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечены 209 водителей. Несмотря на выписанные требования, 5 водителей не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 80 нарушителей правил перевозки детей, сотрудниками ГИБДД они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 32 правонарушителя со стороны водителей и 38 со стороны пешеходов.

В ходе проведения рейдов было выявлено 33 нарушения правил дорожного движения мотоциклистами.

Подобные широкомасштабные мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены.

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ремонт проспекта Кирова в этом году проходит в границах улиц Молодёжной и Ново-Садовой.
15 июля 2024, 15:18
На проспекте Кирова идет подготовка к укладке верхнего слоя покрытия
Ремонт проспекта Кирова в этом году проходит в границах улиц Молодёжной и Ново-Садовой. Благоустройство
93
В Самарском регионе с 12 по 14 июля пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГИБ
12 июля 2024, 13:48
В Самарском регионе с 12 по 14 июля пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГИБДД
Сотрудники Госавтоинспекции по всей области примут участие в рейдовых мероприятиях, направленных на выявление водителей, допускающих грубые правонарушении. Общество
597
Участок, который обновят в текущем дорожно-строительном сезоне, расположен в границах улиц Молодёжной и Ново-Садовой.
11 июля 2024, 18:51
Еще один участок проспекта Кирова в Самаре приводят в порядок
Участок, который обновят в текущем дорожно-строительном сезоне, расположен в границах улиц Молодёжной и Ново-Садовой. Благоустройство
534
В центре внимания
15 июля местами в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра
15 июля 2024  14:03
15 июля местами в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра
148
Вячеслав Федорищев обратился к работникам и ветеранам почтовой связи Самарской области в День российской почты
14 июля 2024  09:53
Вячеслав Федорищев обратился к работникам и ветеранам почтовой связи Самарской области в День российской почты
1338
13 июля во дворе Музея Модерна пройдет «Страшный фестиваль»
13 июля 2024  10:59
13 июля во дворе Музея Модерна пройдет «Страшный фестиваль»
708
Участок трассы М-5 «Урал» в Самарской области по пятницам, субботам и воскресеньям будет закрыт для большегрузов
12 июля 2024  10:34
Участок трассы М-5 «Урал» в Самарской области по пятницам, субботам и воскресеньям будет закрыт для большегрузов
1747
Вячеслав Федорищев рассказал о развитии туризма в Самарской области
11 июля 2024  10:08
Вячеслав Федорищев рассказал о развитии туризма в Самарской области
664
Весь список