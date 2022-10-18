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Российский космонавт сбил мужчину на пешеходном переходе и сам вызвал скорую помощь пострадавшему

18 октября 2022 13:04
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Российский космонавт сбил мужчину на пешеходном переходе и сам вызвал скорую помощь пострадавшему

Известный российский космонавт Олег Артемьев сбил мужчину на пешеходном переходе на улице Богомолова в подмосковном Королеве и сам вызвал скорую помощь пострадавшему. Подробности наезда в Подмосковье появились в Telegram-канале издания Daily Storm.

Стало известно, что пострадавший пешеход был нетрезв. В свою очередь Артемьев прошел медосвидетельствование, которое показало, что водитель не употреблял алкоголь. Помимо этого, космонавт активно сотрудничает со следствием и выразил соболезнования пострадавшему.

По версии Артемьева, которой он поделился со следствием, он не заметил сбитого им человека на плохо освещенной дороге, в результате чего совершил наезд. Отмечается, что пешеход перебегал дорогу в неположенном месте.

О ДТП с участием известного космонавта стало известно утром 18 октября. В «Роскосмосе» подтвердили, что пострадавший — сотрудник Центра подготовки космонавтов (ЦПК). Его госпитализировали в Щелково с переломами, пишет Лента.

Теги: ДТП

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