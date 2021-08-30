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Ревнивец из Тольятти тоже сжег квартиру

30 августа 2021 10:59
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ревнивец из Тольятти тоже сжег квартиру

В полицию Тольятти поступило сообщение о пожаре в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного на улице Индустриальной.
Прибывшие по указанному адресу полицейские установили, что владелицей квартиры является местная жительница 1956 года рождения. Женщина пояснила, что в квартире живет ее внучка с мужем. В вечернее время между супругами произошел конфликт, после чего мужчина поджег полотенце, кинул его на диван и ушел из квартиры.


Пенсионерка обратилась к сотрудникам полиции с просьбой привлечь к ответственности «поджигателя». Она предоставила документы, согласно которым ущерб от действий злоумышленника является для нее значительным и составляет 250 тысяч рублей.
Мужчина 1987 года рождения признал вину в содеянном и пояснил, что правонарушение совершил в алкогольном опьянении из-за ревности.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Ранее сообщалось о поджоге из ревности в Новокуйбышевске.

Теги: поджог уголовное дело

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