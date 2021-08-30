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Из ревности мужчина совершил поджог квартиры и кражу, а также причинил травмы жительнице Новокуйбышевска

30 августа 2021 10:15
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Из ревности мужчина совершил поджог квартиры и кражу, а также причинил травмы жительнице Новокуйбышевска

Следственным отделом МВД России по г. Новокуйбышевску завершены предварительные расследования трех уголовных дел, возбужденных в отношении 35-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления.
По версии следствия, осенью прошлого года обвиняемый поджог квартиру местной жительницы 1988 года рождения, с которой совместно проживал. С его слов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта он намеренно поджог занавеску в квартире пострадавшей. После того, как огонь перешел на потолок, мужчина скрылся с места преступления. Ущерб от пожара составил около 120 тысяч рублей.
После совершенного женщина попросила привлечь сожителя к уголовной ответственности и продолжила общаться с ним.
В начале весны этого года в ходе распития спиртных напитков он обвинил пострадавшую от пожара женщину в неверности и нанес ей ножом четыре удара. После чего забрал с вешалки в коридоре сумку с телефоном, денежными средствами, документами и, не оказав помощи пострадавшей, скрылся.
После произошедшего женщина, в первую очередь, обратилась в городскую поликлинику, а затем – в полицию. Согласно заключению эксперта, пострадавшей действиями злоумышленника причинен легкий вред здоровью. 
В настоящий момент три уголовных дела с утвержденными обвинительными заключениями в отношении мужчины направлены в Новокуйбышевский городской суд, сообщает облМВД.

Теги: кража поджог уголовное дело

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