Житель Новокуйбышевска дважды обокрал родную мать

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Полицейские разыскали похищенные ювелирные изделия и вернули законной владелице.

Весной текущего года в ОМВД России по городу Новокуйбышевску по телефону за помощью обратилась местная жительница 1974 года рождения, которая пояснила, что подозревает своего 25-летнего родственника в краже из ее квартиры золотых украшений. Заявительница рассказала оперуполномоченным, что сын, после того, как она высказала ему подозрения в краже, ушел из дома, а она сама, расстроившись, уехала к родственникам.

Через несколько дней, когда заявительница вернулась домой, сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия, установили, что входная дверь следов взлома не имеет, порядок в жилище не нарушен, эксперт обнаружил и изъял со шкатулки, где хранились драгоценности, следы пальцев рук, пригодные для идентификации личности злоумышленника. В присутствии сотрудников полиции женщина обнаружила, что и другие золотые изделия, которые оставались дома, после первого хищения, пропали.

Эксперты подтвердили подозрения заявительницы, установив, что изъятые на месте преступления следы пальцев рук принадлежат ее родственнику, ранее судимому за незаконный оборот наркотиков и кражу. Оперуполномоченные уголовного розыска задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный признал, что дважды совершал кражи золотых украшений матери. Пояснил, что похищенное сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. Полицейские разыскали ювелирные изделия и вернули законной владелице. Подсудимый обещал возместить ущерб пострадавшей.

Новокуйбышевский городской суд назначил молодому человеку наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.