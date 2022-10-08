Я нашел ошибку
Главные новости:
Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту
Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту
В Самаре женщина нашла кредитную карту на лавочке и оплачивала покупки в магазинах
В Самаре женщина нашла кредитную карту на лавочке и оплачивала покупки в магазинах
В Самарской области осудили троих похитителей кабеля
В Самарской области осудили троих похитителей кабеля
НАК: на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля
НАК: на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля
Житель Сызрани воспользовался отзывчивостью незнакомой женщины и похитил ее телефон
Житель Сызрани воспользовался отзывчивостью незнакомой женщины и похитил ее телефон
Возгорание топливной цистерны произошло на Крымском мосту
Возгорание топливной цистерны произошло на Крымском мосту
Обучение бесплатное и организовано в рамках ежегодного федерального проекта.
Пенсионеров Самары приглашают на бесплатные компьютерные курсы
Кабмин назначает дочку "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-шельф" управляющим новым оператором "Сахалина-1".
Путин поручил создать нового оператора СРП-проекта "Сахалин-1"
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.25
1
EUR 59.98
1.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Более 300 туристов отправились в познавательное путешествие из Самары в Волгоград
В Самарском кадетском корпусе состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты
В Самаре пройдет Фестиваль роботов
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Сызрани воспользовался отзывчивостью незнакомой женщины и похитил ее телефон

8 октября 2022 10:17
121
Житель Сызрани воспользовался отзывчивостью незнакомой женщины и похитил ее телефон

В Сызрани в полицию обратилась 50-летняя местная жительница с заявлением о хищении сотового телефона. Материальный ущерб потерпевшая оценила в 15 500 рублей.

Сотрудники полиции опросили заявительницу и выяснили, что она обнаружила пропажу имущества из своей квартиры и только на следующий день обратилась в полицию за помощью.

Полицейские установили, что к заявительнице заходил друг соседа, который попросил налить в пластиковую бутылку воды. Мужчина не был ей знаком, но потерпевшая впустила его в квартиру и выполнила просьбу. Злоумышленник воспользовался моментом, когда отзывчивая женщина ушла на кухню за водой, и забрал ее сотовый телефон, лежавший без присмотра на видном месте.

В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе и за имущественные преступления, местный житель 1983 года рождения.

Задержанный злоумышленник в содеянном сознался и сообщил, что сотовый телефон успел сдать в комиссионный магазин, а вырученные деньги в размере 6000 рублей потратил на алкоголь и еду.

Обстоятельствами, отягощающими наказание по данному уголовному делу, являются рецидив преступлений и совершение кражи в состоянии алкогольного опьянения.
 

 

Теги: Кража Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Новокуйбышевске внучка украла у бабушки телевизор
10 сентября 2022, 10:25
В Новокуйбышевске внучка украла у бабушки телевизор
На момент проверки ломбарда оказалось, что похищенное имущество уже перепродано сотрудником пункта приема. Криминал
1689
Сызранец украл телефон у давно не виденного ульяновского друга
09 сентября 2022, 13:15
Сызранец украл телефон у давно не виденного ульяновского друга
Попытки вернуть гаджет самостоятельно не увенчались успехом, и тогда мужчина обратился за помощью в полицию. Криминал
1362
В Красноярском районе мужчина похитил велосипед и спрятал его на кладбище
01 сентября 2022, 09:44
В Красноярском районе мужчина похитил велосипед и спрятал его на кладбище
Материальный ущерб заявитель оценил в 20 тысяч рублей и пояснил, что он является для него значительным. Криминал
1397
В центре внимания
На региональном уровне будут приняты дополнительные меры поддержки мобилизованных.
7 октября 2022  20:04
Дмитрий Азаров проинспектировал все военные части на территории региона
475
В Самаре ограничат движение транспорта на перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой
7 октября 2022  13:13
В Самаре ограничат движение транспорта на перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой
602
Управление Росреестра по Самарской области проведет бесплатные дополнительные консультации для пожилых людей
7 октября 2022  09:57
Управление Росреестра по Самарской области проведет бесплатные дополнительные консультации для пожилых людей
638
Три компании из Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса «Экспортер года»
7 октября 2022  09:50
Три компании из Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса «Экспортер года»
306
Почти половина абонентов-юридических лиц «РКС-Самара» перешли в свой Личный кабинет
6 октября 2022  12:46
Почти половина абонентов-юридических лиц «РКС-Самара» перешли в свой Личный кабинет
570
Весь список