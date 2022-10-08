Житель Сызрани воспользовался отзывчивостью незнакомой женщины и похитил ее телефон

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В Сызрани в полицию обратилась 50-летняя местная жительница с заявлением о хищении сотового телефона. Материальный ущерб потерпевшая оценила в 15 500 рублей.



Сотрудники полиции опросили заявительницу и выяснили, что она обнаружила пропажу имущества из своей квартиры и только на следующий день обратилась в полицию за помощью.



Полицейские установили, что к заявительнице заходил друг соседа, который попросил налить в пластиковую бутылку воды. Мужчина не был ей знаком, но потерпевшая впустила его в квартиру и выполнила просьбу. Злоумышленник воспользовался моментом, когда отзывчивая женщина ушла на кухню за водой, и забрал ее сотовый телефон, лежавший без присмотра на видном месте.



В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе и за имущественные преступления, местный житель 1983 года рождения.



Задержанный злоумышленник в содеянном сознался и сообщил, что сотовый телефон успел сдать в комиссионный магазин, а вырученные деньги в размере 6000 рублей потратил на алкоголь и еду.



Обстоятельствами, отягощающими наказание по данному уголовному делу, являются рецидив преступлений и совершение кражи в состоянии алкогольного опьянения.

