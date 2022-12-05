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Клявлинец обокрал гостеприимного хозяина

5 декабря 2022 10:52
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Клявлинец обокрал гостеприимного хозяина

В дежурную часть пункта полиции по Камышлинскому району МО МВД России «Клявлинский» позвонил 57-летний местный житель и сообщил, что в его частном доме из кошелька пропали денежные средства и в краже он подозревает знакомого, с которым накануне употреблял спиртные напитки. 

По пути следования к месту происшествия сотрудники полиции обратили внимание на мужчину, схожего по описанию с разыскиваемым, который выходил из продуктового магазина. Полицейские проверили документы у жителя соседнего села, убедились, что данные совпадают с названными заявителем, задержали предполагаемого злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее судимый за кражу и незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, 39-летний мужчина признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что, находясь в доме знакомого, заметил денежные средства в его кошельке,  воспользовался моментом, когда гостеприимный хозяин уснул, вытащил 8000 рублей, после чего ушел и потратил часть похищенных денежных средств на личные нужды. Потратить всю сумму не смог, так как был оперативно задержан полицейскими.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Подозреваемый возместил потерпевшему ущерб в полном объеме.

 

Теги: Кража Мероприятия Уголовное дело

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