Я нашел ошибку
Главные новости:
Технопарк «Жигулёвская долина» принял Стартап-тур «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ).
Разработчик аддитивных микротурбин стал победителем Стартап-тура в Тольятти
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью 20 апреля местами в Самарской области сохранится усиление ветра
В Самарской области ежегодно проводятся акции по восстановлению лесного фонда.
Жители Самарской области восстанавливают лес в рамках акции «Сад памяти»
Новый туристический маршрут пройдет по крупнейшим станциям КбшЖД в Самарской области: Самара – Тольятти – Сызрань – Самара.
На КбшЖД презентовали новый экскурсионный тур «Волжская кругосветка»
Самарский театр оперы и балета присоединился к Всероссийской акции по охране и популяризации историко- культурного наследия
Самарский театр оперы и балета присоединился к Всероссийской акции по охране и популяризации историко- культурного наследия
В настоящее время на территории Самарской области подтоплено 220 частных жилых домо
В настоящее время на территории Самарской области подтоплено 220 частных жилых домо
Акцию по сбору старой техники «ЭлектроВесна» запустили в 30 городах России
Акцию по сбору старой техники «ЭлектроВесна» запустили в 30 городах России
билайн запатентовал новый метод рефарминга
Билайн запатентовал новый метод рефарминга
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.09
-0.23
EUR 100.53
0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Жители Самарской области восстанавливают лес в рамках акции «Сад памяти»
22 апреля в 14:00 самарский зоопарк приглашает на "Международный день Земли"
Самарцев приглашают на лекцию о пеликанах
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Разыскан водитель, сбивший ребенка в Тольятти

19 апреля 2024 11:56
125
Разыскан водитель, сбивший ребенка в Тольятти

Как сообщалось ранее, в Тольятти полицейскими проводится проверка по сообщению из медицинского учреждения о доставлении 11-летнего местного жителя с травмами, полученными в дорожно-транспортном происшествии.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что 13.04.2024 в 22:39 час. водитель, управляя автомобилем  темного цвета, двигаясь по жилой зоне, обозначенной дорожными знаками 5.21 и 5.22, возле здания № 1 по бульвару Орджоникидзе допустил наезд на пешехода, который двигался по тротуару с правой стороны проезжей части в попутном направлении движения транспортного средства, после чего, не оказав помощь пострадавшему ребенку, скрылся с места аварии.

Несовершеннолетний госпитализирован с места ДТП с травмой головы.

Сотрудники Госавтоинспекции провели осмотр места происшествия, установили и опросили очевидцев, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных по возможному пути следования правонарушителя. Информацию о розыске водителя и свидетелей сотрудники полиции довели до личного состава отдела полиции, опубликовали в СМИ и сети Интернет.

Полицейские провели комплекс разыскных мероприятий, в том числе обследовали дворы и парковки с целью обнаружения автомобиля с характерными повреждениями.

Уже на следующий день после происшествия сотрудники Госавтоинспекции во дворе многоквартирного дома, расположенного на Ленинском проспекте, обнаружили автомобиль, схожий по приметам с разыскиваемым, со спущенными передними колесами. При проверке регистрационных номеров транспортного средства полицейские установили владельца, а затем и водителя, управлявшего автомашиной в момент наезда на 11-летнего пешехода. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Задержанный местный житель 1999 года рождения пояснил госавтоинспекторам, что в темное время суток, не справившись с управлением, наехал на бордюрный камень и, не останавливаясь, продолжил движение. Находясь в состоянии эмоционального напряжения, маленького пешехода в одежде без световозвращающих элементов он не заметил.

В отношении правонарушителя должностными лицами Госавтоинспекции собраны и направлены в суд административные материалы, предусмотренные ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ,  ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ,  ч.2 ст.12.15 КоАП РФ.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти автомобилистка съехала с дороги и перевернула машину
16 апреля 2024, 13:39
В Тольятти автомобилистка съехала с дороги и перевернула машину
15 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в котором пострадали 4 человека, 1 - скончался.  Происшествия
415
В Москве мужчина погиб после наезда на него двух такси
16 апреля 2024, 09:36
В Москве мужчина погиб после наезда на него двух такси
Мужчина скончался на месте от полученных травм. Происшествия
361
В Самаре в ДТП пострадали четверо взрослых и годовалая девочка
15 апреля 2024, 11:59
В Самаре в ДТП пострадали четверо взрослых и годовалая девочка
Авария произошла в Октябрьском районе. Происшествия
496
В центре внимания
В Самаре стартовала Неделя креативного бизнеса.
19 апреля 2024  10:04
В Самаре стартовала Неделя креативного бизнеса
168
с 20 по 24 апреля 2024 года будет временно недоступен сайт Единого оператора «Объединенная транспортная карта»
18 апреля 2024  12:29
С 20 по 24 апреля 2024 года будет временно недоступен сайт Единого оператора «Объединенная транспортная карта»
612
В России расширили перечень жизненно важных лекарственных препаратов
18 апреля 2024  12:17
В России расширили перечень жизненно важных лекарственных препаратов
365
В Самарской области состоится ежегодная добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра - 2024»
18 апреля 2024  10:04
В Самарской области состоится ежегодная добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра - 2024»
343
В Самаре газовиков обязали пересмотреть цены на обслуживание оборудования
18 апреля 2024  09:42
В Самаре газовиков обязали пересмотреть цены на обслуживание оборудования
498
Весь список