Разыскан водитель, сбивший ребенка в Тольятти

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Как сообщалось ранее, в Тольятти полицейскими проводится проверка по сообщению из медицинского учреждения о доставлении 11-летнего местного жителя с травмами, полученными в дорожно-транспортном происшествии.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что 13.04.2024 в 22:39 час. водитель, управляя автомобилем темного цвета, двигаясь по жилой зоне, обозначенной дорожными знаками 5.21 и 5.22, возле здания № 1 по бульвару Орджоникидзе допустил наезд на пешехода, который двигался по тротуару с правой стороны проезжей части в попутном направлении движения транспортного средства, после чего, не оказав помощь пострадавшему ребенку, скрылся с места аварии.

Несовершеннолетний госпитализирован с места ДТП с травмой головы.

Сотрудники Госавтоинспекции провели осмотр места происшествия, установили и опросили очевидцев, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных по возможному пути следования правонарушителя. Информацию о розыске водителя и свидетелей сотрудники полиции довели до личного состава отдела полиции, опубликовали в СМИ и сети Интернет.

Полицейские провели комплекс разыскных мероприятий, в том числе обследовали дворы и парковки с целью обнаружения автомобиля с характерными повреждениями.

Уже на следующий день после происшествия сотрудники Госавтоинспекции во дворе многоквартирного дома, расположенного на Ленинском проспекте, обнаружили автомобиль, схожий по приметам с разыскиваемым, со спущенными передними колесами. При проверке регистрационных номеров транспортного средства полицейские установили владельца, а затем и водителя, управлявшего автомашиной в момент наезда на 11-летнего пешехода. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Задержанный местный житель 1999 года рождения пояснил госавтоинспекторам, что в темное время суток, не справившись с управлением, наехал на бордюрный камень и, не останавливаясь, продолжил движение. Находясь в состоянии эмоционального напряжения, маленького пешехода в одежде без световозвращающих элементов он не заметил.

В отношении правонарушителя должностными лицами Госавтоинспекции собраны и направлены в суд административные материалы, предусмотренные ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ, ч.2 ст.12.15 КоАП РФ.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.