Раскрыто состояние выживших на Ключевской Сопке туристов

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Двое туристов и гид, выжившие при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке, раскрыли свое состояние после эвакуации. Об этом пишет MK.RU.

Так, двоим туристам стало плохо во время восхождения к вершине, после чего гид решил отвести их к дому вулканологов. Там по спутниковому телефону ему позвонил второй гид и рассказал, что часть группы сорвалась в пропасть.

Гид оставил в доме вулканологов путешественников и отправился к месту ЧП, чтобы помочь раненым, однако все они умерли.

Как пишет издание, в настоящее время с выжившими туристами все в порядке, однако у гида обморожены конечности. Ампутация ему не потребуется.

Ранее, 6 сентября, спасатели вертолетом эвакуировали с Ключевской Сопки троих выживших туристов. Воздушное судно МЧС России забрало троих человек и доставило их в ближайший населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района.

3 сентября несколько туристов группы на высоте 4158 метров сорвались и упали в пропасть при восхождении на Ключевскую Сопку в Усть-Камчатском районе Камчатского края. Изначально сообщалось о четверых погибших. Позднее это число выросло до девяти. В походе принимали участие 12 человек из разных регионов, пишет Лента.