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Сегодня граждане и представители юридических лиц для получения достоверных сведений об имеющейся задолженности могут не только лично обратиться в отделения судебных приставов, но и воспользоваться возможностями официальных Интернет-сервисов ФССП России.

При использовании Интернет-ресурсов важно помнить о безопасности. Так, узнавать о наличии задолженности стоит лишь в официальном сервисе «Банк данных исполнительных производств» (https://fssp.gov.ru/iss/ip/), а оплачивать долги в режиме «онлайн» рекомендуется только посредством портала Госуслуг.

Безопасная работа в сети-Интернет, в том числе с электронной почтой, всевозможными мессенджерами и социальными сетями, невозможна без соблюдения простых правил безопасности. Во-первых, всегда помните о правилах парольной защиты ( это периодическая смена паролей, многофакторная аутентификация в банковских приложениях, особенно для платежей и денежных переводов), во-вторых, при поступлении подозрительных сообщений не переходите по ссылкам, не загружайте неизвестные файлы, не передавайте третьим лицам свои личные персональные данные, в том числе сведения о банковских картах и счетах, и не выполняйте требования о проведении по ним каких-либо финансовых операций, в-третьих, не забывайте проверять свои гаджеты и персональные компьютеры на наличие вредоносных программ.