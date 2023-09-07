По факту гибели человека в результате пожара в больнице Самары проводится проверка

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Как сообщалось ранее, 6 сентября 2023 года в вечернее время произошло возгорание в палате городской больницы города Самары. После ликвидации возгорания было обнаружено тело мужчины, 1942 года рождения, без признаков жизни.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего. Для установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишет СУ СК.