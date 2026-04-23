Режим «Ковер» ввели в Самарской области 23 апреля
Жители Самары готовятся к дачному сезону: продажи садовой техники выросли на 32% за год
Операторы просят Минфцифры отложить плату за VPN-трафик
В Самарской области из-за атаки БПЛА погиб человек, есть раненые
Во время воздушной тревоги в Самаре резко взлетели цены на такси
В Самаре 51% работающих мужчин утверждают, что готовы уйти в декрет вместо своей жены
Аферисты обманом отобрали у самарца, работающего водителем 300 000 руб.
Россиянам назвали главную опасность майских шашлыков
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Ночью 23 апреля беспилотники ударили по Самарской области. В Новокуйбышевске под атаку попали предприятия — есть погибший и раненые. В Самаре обломки дрона упали на жилой дом, пострадал человек. В регионе развернули оперативный штаб, пишет Газета.

В Самарской области в ночь на 23 апреля произошла атака беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. По его словам, удары пришлись по промышленным объектам в Новокуйбышевске, а также затронули жилую застройку в Самаре.

«Обломки одного из дронов ВСУ попали на крышу многоквартирного дома в Самаре. В результате падения обломков на улице есть пострадавшие, один человек госпитализирован», — сообщил губернатор.

Мэр Самары Иван Носков сообщил, что в доме, на который упал дрон, повреждены кровля и остекление. На прилегающих улицах временно ограничили движение транспорта, также в городе приостановили работу наземного общественного транспорта.

Федорищев сообщил, что беспилотники атаковали промышленные предприятия в Новокуйбышевске. В результате удара погиб человек, предварительно, также есть раненые. Экстренные службы работают на месте. Данные о числе пострадавших уточняются.

Последствия атаки зафиксированы и в жилых районах Самары. Обломки одного из беспилотников упали на крышу многоквартирного дома. Фрагменты дрона также обнаружили рядом с жилыми зданиями. Сообщается о пострадавших. Один человек получил травмы на улице и был госпитализирован. После атаки в регионе развернули оперативный штаб. Экстренные службы продолжают работать на местах, устраняя последствия.

Из-за атаки БПЛА были изменены графики работы социальных учреждений. По словам губернатора Вячеслава Федорищева, в Самаре и Новокуйбышевске занятия в школах первой смены перенесли на вторую.

К работе подключились и федеральные ведомства. Следственное управление СК по Самарской области направило на место происшествия группу опытных следователей и криминалистов для проведения процессуальных действий. В ведомстве сообщили, что речь идет о проверке обстоятельств гибели человека в Новокуйбышевске и повреждения жилого дома в Самаре.

Прокуратура Самарской области, в свою очередь, заявила, что взяла на контроль соблюдение прав пострадавших. Контроль за ситуацией на месте осуществляет прокурор Самары Александр Диденко. В надзорном ведомстве также сообщили об открытии горячей линии для приема обращений и оказания правовой помощи жителям.

В последние дни Самарская область регулярно подвергалась атакам беспилотников. Накануне дроны атаковали жилые дома в Сызрани. 

В среду, 22 апреля, Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области. Началось оно с минуты молчания в память о погибших в Сызрани мирных жителях.
22 апреля 2026  20:09
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории городского округа Сызрань с участием членов правительства региона, силового блока, оперативных служб, руководства Сызрани.
22 апреля 2026  17:47
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
22 апреля 2026  14:01
В Сызрани после атаки дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок
22 апреля 2026  11:29
Новая информация о прилете БПЛА в Сызрань. Атака оказались масштабнее
22 апреля 2026  10:38
