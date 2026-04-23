В Самарской области усилился дефицит кадров в торговле
Самарец Кирилл Бородачев в 5-й раз стал чемпионом России по фехтованию
Расписание 15 авиарейсов нарушилось из-за атаки беспилотников на Самарскую область
почти половина россиян активно монетизирует свои навыки
"Диктант Победы" напишут в Музее авиации и космонавтики Самарского университета им. Королёва
Пять школьников из Самарской области вошли в число победителей и призеров Национальной технологической олимпиады
В Оренбургской области пресечен незаконный ввоз 90 птиц – среди них редкие виды
Самарская область вошла в число лидеров Всероссийской премии «Служение»
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Жители Самары готовятся к дачному сезону: продажи садовой техники выросли на 32% за год

Специалисты Авито проанализировали продажи товаров для дачи, строительства и ремонта, а также готовых строений и срубов на платформе. Выяснилось, что в I квартале 2026 года продажи садовой техники год к году выросли на 32%, а из строений жители Самары чаще всего покупали бани и бытовки.

Садовая техника и инструменты

В этом году аналитики зафиксировали ранний рост продаж садовой техники — в I квартале 2026 года ее стали покупать на 32% чаще, чем годом ранее. Это говорит о том, что в этот раз жители Самары раньше начали готовиться к дачному сезону. Кроме того, на 3% выросли продажи садовых инструментов.

Готовые постройки

На Авито можно как найти подрядчиков для строительства любого объекта, так и купить готовую постройку. Среди готовых вариантом наибольшим спросом пользуются бани — на них приходится больше всего продаж (39%) в категории «Готовые строения и срубы» на платформе. Средняя цена составила 296 000 рублей. На втором месте — бытовки с долей 19%. Их средняя стоимость — 168 000 рублей.

Тройку лидеров замыкают дома — на них пришлось 15% продаж в категории. Средняя стоимость составила 484 000 рублей. 10% продаж пришлось на теплицы. Их средняя цена — 20 000 рублей. Также в топ-5 — беседки с долей 6%. Они в среднем обходились в 74 000 рублей.

Строительство и ремонт

В категории «Строительство и ремонт» большая часть продаж приходится на стройматериалы (37%) и инструменты (20%). Из стройматериалов в I квартале 2026 года пользователи чаще всего покупали отделочные материалы (22%), пиломатериалы (13%), листовые материалы (9%), электрику (9%) и металлопрокат (7%). Из инструментов — электроинструменты (27%), газовое и сварочное оборудование (11%), ручные инструменты (11%), расходные материалы и оснастку (11%), а также силовую строительную технику (8%). Стройка и ремонт проходят проще и быстрее с Авито: нужный товар можно найти у продавца поблизости и посмотреть перед покупкой, а некоторые позиции, например, электроинструменты, можно купить в рассрочку.

В центре внимания
В среду, 22 апреля, Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области. Началось оно с минуты молчания в память о погибших в Сызрани мирных жителях.
22 апреля 2026  20:09
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
815
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории городского округа Сызрань с участием членов правительства региона, силового блока, оперативных служб, руководства Сызрани.
22 апреля 2026  17:47
Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории г.о. Сызрань
926
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
22 апреля 2026  14:01
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
496
В Сызрани после атаки дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок
22 апреля 2026  11:29
В Сызрани после атаки дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок
687
Новая информация о прилете БПЛА в Сызрань. Атака оказались масштабнее
22 апреля 2026  10:38
Новая информация о прилете БПЛА в Сызрань. Атака оказались масштабнее
788
