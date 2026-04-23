Жители Самары готовятся к дачному сезону: продажи садовой техники выросли на 32% за год

Специалисты Авито проанализировали продажи товаров для дачи, строительства и ремонта, а также готовых строений и срубов на платформе. Выяснилось, что в I квартале 2026 года продажи садовой техники год к году выросли на 32%, а из строений жители Самары чаще всего покупали бани и бытовки.

Садовая техника и инструменты

В этом году аналитики зафиксировали ранний рост продаж садовой техники — в I квартале 2026 года ее стали покупать на 32% чаще, чем годом ранее. Это говорит о том, что в этот раз жители Самары раньше начали готовиться к дачному сезону. Кроме того, на 3% выросли продажи садовых инструментов.

Готовые постройки

На Авито можно как найти подрядчиков для строительства любого объекта, так и купить готовую постройку. Среди готовых вариантом наибольшим спросом пользуются бани — на них приходится больше всего продаж (39%) в категории «Готовые строения и срубы» на платформе. Средняя цена составила 296 000 рублей. На втором месте — бытовки с долей 19%. Их средняя стоимость — 168 000 рублей.

Тройку лидеров замыкают дома — на них пришлось 15% продаж в категории. Средняя стоимость составила 484 000 рублей. 10% продаж пришлось на теплицы. Их средняя цена — 20 000 рублей. Также в топ-5 — беседки с долей 6%. Они в среднем обходились в 74 000 рублей.

Строительство и ремонт

В категории «Строительство и ремонт» большая часть продаж приходится на стройматериалы (37%) и инструменты (20%). Из стройматериалов в I квартале 2026 года пользователи чаще всего покупали отделочные материалы (22%), пиломатериалы (13%), листовые материалы (9%), электрику (9%) и металлопрокат (7%). Из инструментов — электроинструменты (27%), газовое и сварочное оборудование (11%), ручные инструменты (11%), расходные материалы и оснастку (11%), а также силовую строительную технику (8%).