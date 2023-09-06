Горит здание Самарской городской больницы на улице Мичурина, есть погибший

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В среду, 6 сентября, в 19:16 в отделение МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре. Загорелась Самарская городская больница №4 на улице Мичурина.

Огонь вспыхнул в Октябрьском районе областной столицы на улице Мичурина, 125. Горит здание Самарской городской больницы №4. На место ЧП привлечены пожарно-спасательные подразделения. Сначала вызов автоматически отнесли к повышенному рангу №2, но прибывшие спасатели объявили ранг "1-БИС", запросив дополнительные силы.



Установлено, что на третьем этаже больницы загорелись матрас и мебель. В 19:33 пожар удалось локализовать на площади 5 квадратных метров, но борьба со стихией продолжается.



Известно, что в пожаре погиб один человек, личность которого устанавливается. Пострадавших нет. Сейчас спасатели проводят эвакуацию.

Из здания вывели 150 человек. В ликвидации пожара участвуют 79 человек и 22 единицы техники, передает СОВА.

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области