Операторы просят Минфцифры отложить плату за VPN-трафик

Операторы в середине апреля обсуждали с Минцифры возможную отсрочку введения платы за VPN-трафик свыше 15 ГБ в месяц, пишут Ведомости.

Минцифры планировало запустить нововведение с 1 мая, но операторы оказались к этому не готовы, а нормативно этот вопрос не урегулирован.

Часть операторов готова выполнить требование к 1 мая, другим понадобится время до осени. Пока что ведомство и компании не определились с новым сроком.

По словам двух источников издания, операторы испытывают сложности с настройкой биллинговых систем, которые позволяют в реальном времени учитывать потребление трафика, звонков, тарифицировать их, списывать средства и выставлять счета в большом количестве тарифов с разными условиями оплаты.

Оператор должен будет заранее уведомлять абонента о том, что его лимит международного трафика близок к исчерпанию и что необходимо пополнить баланс, чтобы продолжить беспрепятственно иметь доступ в глобальную сеть. Кроме того, неясно, какой трафик считать международным, потому что некоторые российские компании используют для своих сайтов и приложений иностранные IP-адреса.