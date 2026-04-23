Режим «Ковер» ввели в Самарской области 23 апреля

В четверг, 23 апреля 2026 года, в Самарской области ввели режим «Ковер». Воздушное пространство закрыто на всех высотах, пишет samara.kp.ru. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«В аэропорту Курумоч введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», - сообщили в Росавиации.

Напомним, сегодня ночью в Самарской области была объявлена угроза атаки БПЛА. Она действует с 02:30. Около 7 часов утра в Самаре были слышны сирены. Жителей призывают сохранять спокойствие и быть бдительнее.

Беспилотники второй день подряд атакуют Самарскую область. Обломки дронов повредили несколько зданий, включая жилой дом.

По предварительным данным, есть пострадавшие, один человек погиб.