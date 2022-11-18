Около Сызрани в снегопад легковушка врезалась в грузовик

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17 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадали 14 человек.

Одно из ДТП произошло в 19:55 час. в Сызранском районе. 34-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Lada Priora», двигался по автодороге «Обход г. Сызрани с выходом на автодорогу Москва - Самара» со стороны автомобильной дороги М-5 «Урал» в направлении г. Саратов. В пути следования, в условиях снегопада не выбрал безопасный скоростной режим, допустил наезд на грузовик «Volvo» в составе полуприцепа, который остановился на проезжей части из-за возникшего затора. С места происшествия в медицинское учреждение госпитализированы два пассажира легкового автомобиля – 52-летний мужчина и 33-летняя женщина.