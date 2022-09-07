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Около Новокуйбышевска машина перевернулась в кювет

7 сентября 2022 10:04
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Около Новокуйбышевска машина перевернулась в кювет

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло 6 сентября в 16:50 часов в г. Новокуйбышевске.

Водитель мужчина 1981 года рождения, управляя автомашиной «Kia Jes», осуществлял движение по Восточному шоссе, в направлении                               г. Новокуйбышевска.

По предварительной информации, в пути следования, водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на препятствие (бордюрный камень), после чего допустил наезд на препятствие (световую опору) с последующим съездом по ходу движения транспортного средства в правый кювет.

Водитель легкового автомобиля доставлен в медицинское учреждение бригадой скорой медицинской помощи.

На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Теги: ДТП

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