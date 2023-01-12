Неуплата долга сызранкой привела к аресту и реализации автомобиля

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Неуплата жительницей Сызранского района Самарской области налоговой задолженности привела к аресту и реализации ее автомобиля.

На исполнении в отделении судебных приставов №1 г. Сызрани и Сызранского района находилось исполнительное производство о взыскании с местной жительницы налоговой задолженности в размере 52 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель уведомил должницу о возбужденнии в отношении нее исполнительного производства, однако в срок для добровольного исполнения требований сотрудника Службы задолженность женщиной по-прежнему не была погашена. В результате в отношении нее было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора.

Судебным приставом-исполнителем должница была предупреждена, что помимо дополнительных финансовых обязательств, она может столкнуться с другими мерами принудительного характера в соответствии с Федеральным законом №229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Зная об этом, к оплате долга женщина так и не приступила.

В рамках исполнительного производства сотрудником Службы установлено, что должница владеет транспортным средством. В отношении движимого имущества судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о запрете регистрационных действий. С целью обеспечения требований исполнительного документа сотрудником Службы составлен акт описи и ареста автотранспортного средства. Гражданка была предупреждена, что дальнейшее уклонение от выплаты задолженности приведет к реализации имущества.

В связи с тем, что задолженность так и не была погашена, автомобиль передали на принудительную реализацию. Вырученные с продажи транспортного средства денежные средства перечислены в бюджет. Оставшаяся после погашения налоговой задолженности и оплаты исполнительского сбора сумма возвращена бывшей владелице автомобиля.