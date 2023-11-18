На Волжском шоссе Opel Astra врезался в автобус, погиб человек

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Рано утром в субботу, 18 ноября, в Красноглинском районе Самары произошло смертельное ДТП. На Волжском шоссе Opel Astra врезался в автобус №1.

— Всё произошло в 4 часа 50 минут на Волжском шоссе. Иномарка ехала от Демократической в направлении Сергея Лазо. Рядом с заправкой «Опель» влетел в автобус марки МАЗ, который ехал в попутном направлении. Легковушка загорелась. Водитель скончался до прибытия скорой, — сообщил начальник отделения дорожной инспекции ОГИБДД по Самаре Александр Чугунов. — В салоне сотрудниками экстренных служб обнаружен труп водителя.

Сейчас полицейские выясняют личность погибшего, пишет 63.ру.

Фото облМВД.