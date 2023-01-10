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На проспекте Ленина в Самаре в ДТП пострадала женщина

10 января 2023 11:37
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На проспекте Ленина в Самаре в ДТП пострадала женщи

9 января на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадали 2 человека. 

Одно из ДТП произошло в 13:00 час. в Октябрьском районе г. Самара.  33-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Audi А80», следовал по проспекту Ленина в направлении ул. Первомайская. В пути следования, напротив д. 80, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора, не предоставил преимущества в движении автомобилю «Renault Logan» под управлением 30-летнего водителя, и допустил столкновение с ним. С места происшествия в медицинское учреждение доставлена 28-летняя женщина-пассажир автомобиля «Renault Logan».

Теги: ДТП

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