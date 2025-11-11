На пожаре в поселке Ясная Поляна погиб человек

183

11 ноября в 01:36 поступило сообщение о том, что в поселке Ясная Поляна горит дом. К месту вызова были направлены расчеты пожарно-спасательных частей №№ 102 и 155 пожарно-спасательного отряда № 35. По прибытии было установлено, что горит частный жилой дом на площади 64 квадратных метра. Оперативно было создано одно звено газодымозащитной службы, на тушение поданы 2 ствола «Б». В 02:01 была объявлена локализация пожара, а в 05:00 зафиксирована ликвидация последствий пожара. К сожалению, в результате пожара погиб человек. Причины пожаров устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"