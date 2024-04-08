Количество пострадавших в ДТП под Самарой увеличилось до 26 человек

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Количество пострадавших после ночного ДТП с рейсовым автобусом в Самарской области продолжает расти.

По уточненным данным, которые приводит ТАСС, ссылаясь на информацию Минздрава Самарской области, в аварии с автобусом, которая произошла в ночь на понедельник в Кинельском районе, пострадали 26 человек.

Четырем из пострадавших помощь была оказана амбулаторно, остальные получили травмы средней степени тяжести, им потребовалась госпитализация. Ранее сообщалось о 15 травмированных.

В автобусе, следовавшем из Чимкента в Нижний Новгород, в момент ДТП находились 66 человек. Двое из них погибли на месте. По факту трагической аварии возбуждено уголовное дело.