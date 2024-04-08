В Самарской области опрокинулся автобус, погибли двое

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Сегодня, 8 апреля 2024 года, около 01:00 на трассе Урал-Муханово в районе сельского поселения Алакаевка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, следовавшего по маршруту Чимкент-Нижний Новгород.

По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось.

На месте происшествия работу правоохранительных органов координируют заместитель прокурора области Дмитрий Смоленцев и межрайонный прокурор Илья Трапезанов.

Кинельской межрайонной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, сообщает облпрокуратура.